Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Attimi di paura oggi pomeriggio per un principio d’incendio in una casa di via 25 Aprile, dove si trovavano un’anziana e i suoi due nipoti. Dall’abitazione ha iniziato a uscire del fumo e i bambini hanno subito chiesto aiuto, attirando l’attenzione dei vicini.

A intervenire per primi sono stati un residente e alcuni muratori del cantiere di fronte, che hanno messo in salvo la nonna e i due piccoli e chiuso i rubinetti del gas ai contatori, evitando rischi maggiori. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotte e autoscala, insieme a due ambulanze e all’auto medica. Nessuno è rimasto ferito o intossicato: solo l’anziana, molto spaventata, è stata tranquillizzata dai sanitari dopo essersi accertata che i nipoti stessero bene.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

25112025