iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Notte movimentata quella tra domenica e lunedì in via Filippo Turati a Castiglione Olona, dove alcuni residenti hanno segnalato un forte odore di gas, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme si è rivelato poi non preoccupante: una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno richiesto l’arrivo dei tecnici del gas, che hanno individuato e risolto un lieve malfunzionamento legato ad alcuni contatori esterni alle abitazioni.

Situazioni analoghe sono state registrate nella stessa giornata anche a Varese, in particolare lungo viale Borri, tra largo Flaiano e l’incrocio con via Gasparotto. In quel caso l’intervento è stato effettuato direttamente sulla rete, come indicato dalla segnaletica presente in zona.

(foto archivio)

25112025