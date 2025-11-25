iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 21 novembre si è svolta una delle iniziative del programma “Scarpe rosse”, il ciclo di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Nell’ex sala consiliare di piazza Garibaldi è stata proposta “La confessione”, lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni e liberamente ispirata al romanzo Se questi sono gli uomini di Riccardo Iacona. Dal Comune è arrivato un ringraziamento ad Ardemagni per una performance intensa, capace di mettere in luce vite, storie e fragilità che spesso restano nell’ombra. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’avvocata Elisabetta Bertani, presidente della Camera penale di Varese, che ha offerto un contributo definito chiaro e sensibile, approfondendo gli aspetti psicologici, sociali e statistici legati al tema.

Il programma “Scarpe rosse” si concluderà domenica 30 novembre alle 9.30 con la posa di una panchina rossa a Gornate Superiore, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne e segno dell’impegno della comunità castiglionese.

