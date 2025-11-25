Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Una donna di 74 anni è stata investita oggi pomeriggio sulla ex statale Varesina, davanti all’Esselunga di Santa Maria Rossa, nei pressi del passaggio pedonale che costeggia il sottopasso tra via Kennedy e via Primo Maggio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.45 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’auto medica, l’equipe di rianimazione con l’elisoccorso di Areu, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Le condizioni della 74enne sono apparse subito molto gravi: le manovre di rianimazione sono state iniziate sul luogo dell’incidente e sono proseguite durante il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Soccorso anche un altro pedone, una donna di 75 anni che attraversava insieme a lei e che è stata portata in ospedale in codice verde.

Grosse le ripercussioni sul traffico.

25112025