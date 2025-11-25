Saronnese

CISLAGO – È stato attivato il Pac, Punto accoglienza cittadino, uno sportello gratuito rivolto a chi ha più di 65 anni e necessita di assistenza nelle procedure online. Il servizio è disponibile ogni venerdì dal 21 novembre, dalle 9.30 alle 10.30, esclusivamente su appuntamento.

Il Pac fornisce supporto per l’attivazione dello Spid, la gestione delle principali pratiche digitali, la stampa delle ricette elettroniche e la prenotazione di visite ed esami. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi digitali e accompagnare gli utenti nelle operazioni quotidiane.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il 340 2654276.

L’iniziativa rientra nel progetto Anziani in Azione, sviluppato con il Centro Anziani Cislago e Croce Azzurra Odv, e realizzato nell’ambito delle Politiche per l’invecchiamento attivo di Regione Lombardia e Ats Insubria.

