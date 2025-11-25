Saronnese

GERENZANO – Proseguono i lavori per la riapertura dell’ufficio postale. In questi giorni sono in fase di completamento le operazioni di allestimento e montaggio dei nuovi arredi, passaggio necessario per avviare gli interventi di cablaggio e la predisposizione del nuovo impianto di videosorveglianza. Poste Italiane ha indicato che la riapertura non è lontana, ma – come già specificato dall’amministrazione comunale – il calendario potrà essere confermato solo al termine delle ultime verifiche tecniche e operative, che non dipendono dal Comune.

Per evitare comunicazioni soggette a variazioni, la data definitiva verrà resa nota ai cittadini a seguito di un sopralluogo congiunto tra Comune e Poste Italiane previsto nelle prossime settimane. L’amministrazione si è detta fiduciosa che la riapertura sia ormai vicina e ha assicurato che continuerà a informare passo dopo passo in modo trasparente.

