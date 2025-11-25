Ieri su ilSaronno: il calzolaio saronnese “fa le scarpe” alla Ferilli, rave all’ex Lazzaroni e albero di Natale in piazza
25 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 24 novembre, spiccano il rave notturno nell’ex Lazzaroni tra Saronno e Uboldo, una rissa in stazione con i primi provvedimenti e l’arrivo dell’albero di Natale in piazza. Riflettori anche sul calzolaio-influencer ospite in tv e sull’apprezzata passeggiata storica tra le vie della Saronno di un tempo.
Un ex stabilimento abbandonato tra Saronno e Uboldo è stato teatro di un rave party che ha coinvolto oltre 250 giovani, con musica ad alto volume fino all’alba e l’intervento delle forze dell’ordine.
Rave all’ex Lazzaroni, musica per oltre 250 ragazzi fino all’alba nello stabile dismesso tra Uboldo e Saronno
Il calzolaio saronnese Maiorino, noto su TikTok, ha partecipato a “Tu sì que vales” lanciando un messaggio a favore dell’artigianato e dei giovani, ottenendo ampio consenso dal pubblico.
Da Saronno a “Tu sì que vales”, il calzolaio influencer in tv con un appello per i giovani e l’artigianato
È arrivato in piazza Libertà il tradizionale albero di Natale, un abete piemontese che quest’anno sarà affiancato da una nuova installazione.
Saronno, arrivato l’albero di Natale “piemontese” con una nuova presenza in piazza
Una rissa in stazione ha portato alle prime denunce: tra i fermati, uno è stato trovato in possesso di una catena, subito sequestrata dalla polizia.
Saronno, rissa in stazione: le prime denunce. Catena sequestrata a uno dei fermati
Grande partecipazione alla passeggiata storica guidata da Alessandro Merlotti e dalla Società Storica, che ha permesso di riscoprire luoghi e testimonianze della Saronno del passato, tra ville, cascine e la gallettiera.
Tra gallettiera, ville e cascine: la Saronno di ieri nella passeggiata con Merlotti e la Società storica
