Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 24 novembre, spiccano il rave notturno nell’ex Lazzaroni tra Saronno e Uboldo, una rissa in stazione con i primi provvedimenti e l’arrivo dell’albero di Natale in piazza. Riflettori anche sul calzolaio-influencer ospite in tv e sull’apprezzata passeggiata storica tra le vie della Saronno di un tempo.

Un ex stabilimento abbandonato tra Saronno e Uboldo è stato teatro di un rave party che ha coinvolto oltre 250 giovani, con musica ad alto volume fino all’alba e l’intervento delle forze dell’ordine.

Il calzolaio saronnese Maiorino, noto su TikTok, ha partecipato a “Tu sì que vales” lanciando un messaggio a favore dell’artigianato e dei giovani, ottenendo ampio consenso dal pubblico.

È arrivato in piazza Libertà il tradizionale albero di Natale, un abete piemontese che quest’anno sarà affiancato da una nuova installazione.

Una rissa in stazione ha portato alle prime denunce: tra i fermati, uno è stato trovato in possesso di una catena, subito sequestrata dalla polizia.

Grande partecipazione alla passeggiata storica guidata da Alessandro Merlotti e dalla Società Storica, che ha permesso di riscoprire luoghi e testimonianze della Saronno del passato, tra ville, cascine e la gallettiera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09