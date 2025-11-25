Comasco

LOMAZZO – Due auto distrutte, un 20enne e un 82enne portati in ospedale in codice giallo. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, lunedì 24 novembre, sulla sp 33, in via Leonardo da Vinci, poco dopo le 18.30.

L’impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento. Una delle auto ha terminato la corsa fuori strada, mentre l’altra è rimasta ferma sulla carreggiata con la parte anteriore completamente compromessa. La dinamica resta da chiarire e sarà ricostruita dai carabinieri della compagnia di Cantù, intervenuti per i rilievi.

Sono arrivati l’elisoccorso tre equipaggi della Croce rossa di Lomazzo, Misinto e Lurago, un’automedica e i vigili del fuoco di Como. I sanitari del sistema Areu Laghi hanno soccorso i due feriti: uno trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, l’altro al Sant’Anna di Como. Entrambi in codice giallo. I vigili del fuoco hanno lavorato sulle lamiere per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area, mentre la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09