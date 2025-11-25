Altre news

SARONNO – Martedì 25 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta l’area di Saronno. Non sono attese piogge nelle ore diurne, ma a partire dalla notte sono previste precipitazioni, seppur deboli. Le temperature si manterranno su valori tipici della stagione: la massima prevista è di 8°C, mentre la minima toccherà 1°C. I venti soffieranno moderati per l’intera giornata, con provenienza da Ovest-Sudovest sia al mattino che al pomeriggio. Al momento non risultano allerte meteo attive per il territorio saronnese.

Nel resto della Lombardia, la pressione atmosferica è in aumento, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche già dal pomeriggio. Le pianure, comprese quelle occidentali dove si trova Saronno, vedranno cieli poco nuvolosi, mentre le zone montane come le Orobie e le Alpi Retiche saranno interessate da nuvolosità più compatta con deboli nevicate mattutine, in attenuazione nel corso della giornata. Piogge residue sono previste nelle Prealpi orientali, ma con schiarite in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

