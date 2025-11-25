SARONNO – Ha superato quota 8 mila voti, ma non ce l’ha fatta a conquistare un posto in regione. Tra i non eletti di questa tornata elettorale in Campania c’è anche Gianfranco Librandi, imprenditore saronnese ed esponente di Forza Italia. Con 8.185 preferenze si è fermato al quarto posto nella sua circoscrizione. Il 10,32% raccolto dal partito azzurro, che sosteneva Edmondo Cirielli, ha portato all’elezione di sei consiglieri, due dei quali nella città di Napoli, dove Librandi era candidato.

Un epilogo che si sospettava già da ieri, lunedì 24 novembre, quando i risultati del centrodestra non avevano lasciato molte speranze al saronnese.

Il dato finale ha confermato che, nonostante una campagna particolarmente intensa, l’obiettivo elezione non è stato raggiunto. Negli ultimi mesi Librandi aveva presidiato il territorio napoletano con una presenza costante, spostandosi frequentemente a Napoli.

Del resto la sua attenzione per la realtà campana era apparsa evidente da quando era stato nominato, nel febbraio 2025, vice coordinatore regionale. Ha anche preso casa a Posillipo proprio per garantire la maggior presenza possibile. Visibile anche la comunicazione elettorale, con numerose affissioni in tutto il capoluogo partenopeo e soprattutto lungo il celebre molo Beverello, una delle zone più battute della città.

