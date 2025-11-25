Città

SARONNO – Oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, i cittadini hanno a disposizione un nuovo strumento concreto per contrastare la lotta ad ogni forma di violenza e prevaricazione.

Si tratta del “Termometro della Violenza”, disponibile in negozi, bar e studi professionali. Questa importante iniziativa è stata resa possibile anche grazie all’adesione di Confcommercio Ascom Saronno alle attività promosse dalle Amministrazioni Comunali.

Il Termometro è concepito come un supporto semplice ma vitale, creato per offrire a tutti un aiuto immediato. Infatti, consente di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di rischio all’interno della propria relazione e, se necessario, sapere dove e come chiedere supporto in modo efficace.

Un impegno che conferma il ruolo quotidiano dei negozianti come punti di ascolto e presidi di comunità.

“La lotta alla violenza di genere – spiega il presidente Andrea Busnelli – è solo uno dei tanti temi in cui si vede come, sia Confcommercio sia i commercianti, siano in prima linea a sostegno della comunità”.

Busnelli richiama anche il valore pratico dell’adesione: “Da sempre i commercianti sono sentinelle sul territorio e abbiamo voluto contribuire sia finanziando l’iniziativa sia facendo in modo che l’informazione e il servizio del Termometro arrivassero ai fruitori delle nostre città e paesi”.

L’iniziativa è stata realizzata con le Amministrazioni Comunali, Rete Rosa e i Lions, unendo istituzioni, associazioni e mondo del commercio in un percorso comune contro la violenza.

