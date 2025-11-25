Città

SARONNO – Si è svolta questa mattina, nell’aula magna del Liceo Legnani di via Volonterio a Saronno, l’incontro in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’evento, esclusivo per le studentesse e gli studenti del liceo classico, hanno partecipato l’assessora alle Pari opportunità, Lucy Sasso, le responsabili di Rete rosa e i carabinieri.

“E’ stato un momento particolarmente importante e formativo, fin dall’inizio del nostro mandato la nostra Amministrazione si è impegnata nel promuovere una cultura del rispetto e del consenso, a partire dall’educazione e dalla prevenzione. Proprio per questo motivo abbiamo voluto essere all’interno di una scuola, insieme agli studenti, per celebrare una data così importante”, le prime parole dell’assessora alle pari opportunità. “Agli studenti abbiamo consegnato il segnalibro col termometro della violenza, spiegando loro l’utilizzo corretto di uno strumento che permette di riconoscere i segnali di violenza, anche quelli più sottili, per prevenire ogni forma di abuso”, la chiosa di Sasso.

(foto: l’assessora Lucy Sasso all’incontro con i liceali)

