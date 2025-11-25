Cronaca

SARONNO – Serata impegnativa ieri per i mezzi di soccorso, intervenuti in città per tre distinti episodi tra intossicazioni etiliche e un malore improvviso.

Il primo intervento è avvenuto alle 19.30 in corso Italia, dove un’ambulanza ha soccorso una persona in stato di intossicazione etilica. La situazione è stata valutata seria ma il paziente non in pericolo, l’interessato è stato portato all’ospedale di Saronno.

Pochi minuti dopo, alle 19.40, un altro intervento in via Varese per un malore acuto che ha colpito un uomo di 35 anni. I sanitari hanno inizialmente classificato l’episodio come codice rosso: il paziente è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato comunque in condizioni tranquillizzanti.

In tarda serata, alle 22 i soccorritori sono stati chiamati in viale Rimembranze per un’ulteriore intossicazione etilica che ha riguardato un uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il trasporto all’ospedale di Saronno è avvenuto in codice verde.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

25112025