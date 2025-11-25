Politica

SARONNO – “È stato importante vedere la rete che si è creata a Saronno e paesi limitrofi in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Un filo invisibile che nel fine settimana ha unito donne, uomini e bambini che hanno partecipato ai flash mob, alle camminate, alle letture”.

Inizia così la nota della consigliera del Pd Chiara Angaroni ha deciso di condividere in occasione del 25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.

“Siamo orgogliosi di aver promosso come Amministrazione il termometro della violenza. Il termometro della violenza è uno strumento utile per riflettere sullo stato di salute della nostra relazione. Stabilisce i gradi di pericolosità in un rapporto. E’ importante per sensibilizzare anche i più giovani su un tema così delicato e creare le basi per una educazione fondata sul rispetto”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09