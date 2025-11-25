Softball

SARONNO – Si separano le strade tra l’Inox Team Saronno Softball Baseball Asd e Angelica Agrò. L’atleta, arrivata a stagione in corso nel 2025, ha lasciato un segno significativo nel suo percorso in maglia neroazzurra, contribuendo in modo decisivo ai risultati ottenuti dalla squadra.

Agrò ha debuttato con un home run nel derby a Caronno, mettendosi subito in evidenza. Impiegata come rilievo in pedana, ha garantito solidità nei momenti chiave della stagione, contribuendo alla qualificazione ai playoff scudetto e alla final four di Coppa Italia. Il suo apporto è stato importante anche nella conquista della Coppa delle Coppe 2025, uno dei traguardi più prestigiosi per il club.

Il presidente Massimo Rotondo, il consiglio direttivo, lo staff tecnico e dirigenziale, i collaboratori, le atlete e gli atleti del Saronno Softball Baseball Asd hanno espresso un ringraziamento unanime per l’impegno e la professionalità dimostrati da Angelica durante la sua permanenza a Saronno.

