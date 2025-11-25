Saronnese

UBOLDO – Un messaggio forte, che parte dalle parole della vicesindaca Laura Radrizzani e arriva alla comunità in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un invito chiaro a riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, ricordando che nessuna donna deve sentirsi sola.

La vicesindaca ha richiamato l’attenzione su quanto il fenomeno resti drammaticamente diffuso, in tutte le sue forme: fisica, psicologica e verbale. “Ogni anno i casi di violenza contro le donne, violenza fisica, psicologica, verbale sono tanti, troppi ed inaccettabili. Occorre educare i nostri giovani fin da piccoli aprendo le scuole ancora di più al tema dell’educazione, alle differenze di genere, alla relazione sentimentale, al rispetto e dare strumenti ai ragazzi e alle ragazze per capire che nessuno possiede mai nessuno, perché la violenza richiede rispetto e dialogo”.

Radrizzani ha ricordato l’adesione del comune di Uboldo, insieme ad altre amministrazioni del territorio, alla campagna informativa “Il Termometro della Violenza”, già attiva in questi giorni. “Si tratta di uno strumento utile per riflettere sulla propria relazione, per capire se ci sono potenziali elementi di pericolo e se la propria relazione si basa sul rispetto, sulla fiducia e sul consenso, oppure se sono presenti comportamenti a rischio ed elementi di violenza psicologica o fisica”.

Un pensiero speciale è andato alle donne che stanno vivendo o hanno vissuto situazioni di abuso. “A tutte le donne che vivono o che hanno vissuto momenti di violenza voglio ricordare che non sono sole, di parlare, di informarsi perché le istituzioni, le reti, i servizi sociali sono al loro fianco per dare un aiuto”.

Per la serata è previsto un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione: alle 21, nella sala consiliare Cav. Tito Zaffaroni del palazzo comunale, sarà proiettato il film “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti, con ingresso libero. Un’occasione per riflettere insieme e dare spazio alla cultura come strumento di consapevolezza e vicinanza.

