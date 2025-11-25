iltra2

VEDANO OLONA – Le previsioni meteo avverse di ieri hanno impedito la piantumazione del gelso prevista dal Comune, ma la Festa degli alberi non si ferma. L’appuntamento è stato confermato per questa mattina alle 10.30 nell’area che si trova nei pressi della palestrina della scuola primaria De Amicis.

I bambini delle classi seconda e terza proporranno alcuni canti preparati per l’occasione. All’iniziativa parteciperanno anche i più piccoli della scuola dell’infanzia, invitati come ospiti. L’Amministrazione civica di Vedano Olona invita famiglie e cittadini a partecipare per celebrare insieme una giornata dedicata alla natura e alla crescita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: la Festa degli alberi è stata declinata, con programmi differenti, in molti comuni della zona)

25112025