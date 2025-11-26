Basket

SARONNO – Non ha fine la serie nera della Robur Saronno: mercoledì sera è arrivata anche l’ottava sconfitta consecutiva, ad espugnare il Palarobnchi di via Colombo un non trascendentale 7 Laghi Gazzada, 74-83 il risultato conclusivo.

Di fronte a poco pubblico, roburini praticamente sembra ad inseguire con una reazione dopo il riposo ma con risultato a… filarminica, ogni volta che Saronno si avvicinava, ecco gli ospiti a ristabilire ben presto le distanze. Per la Robur anche l’espulsione di Fioravanti (14 punti all’attivo) per proteste. A tenere in corsa i biancazzurri Molteni top scorer con 22 punti mentre Negri ne ha fatti 11.

Ora la pausa del campionato, si riparte domenica 7 dicembre con la trasferta di Nerviano: qualche giorno, per la Robur, per valutare se e come affrontare iuna situazione che ha spinto la squadra nei bassifondi della graduatoria, con 2 sole vittorie stagionali in 10 giornate Saronno è attualmente penultima.

