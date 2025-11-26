Basket serie B, turno infrasettimanale: oggi derby Robur Saronno-Gazzada
26 Novembre 2025
0
SARONNO – Appuntamento infrasettimanale con il campionato di basket maschile serie B Interregionale: si gioca oggi, mercoledì, con inizio alle 21 al palasport del centro giovanile Ronchi di via Colombo. L‘avversario di turno della Robur Saronno è il 7 Laghi Gazzada, si tratta dunque di un vero e proprio derby che nessuna delle due squadre vuole perdere, sia per motivi di “campanile” che, e soprattutto di classifica. In particolare i roburini, dopo una lunga serie di sconfitte consecutive, rischiano di più.
Si scende in campo per la decima giornata di andata. La Robur è penultima in graduatoria con 4 punti.
(foto Bereket Bellini: Robur Saronno in azione di gioco)
26112025