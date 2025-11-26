Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di voto del gruppo misto in merito all’assestamento definitivo di bilancio nella seduta di giovedì 20 novembre:

“Signor presidente, prima della nostra dichiarazione di voto comunichiamo che non verranno da noi più tollerate deroghe alla norma in base alla quale, dopo la dichiarazione di voto, non sono ammesse repliche ed altri interventi che riaprano la discussione.

Il presidente del consiglio è soggetto super partes, pertanto auspichiamo che quanto avvenuto all’ultimo consiglio comunale del 30 settembre non si verifichi più, per il corretto svolgimento delle attività del nostro consiglio comunale. Il nostro voto alla variazione definitiva di bilancio sarà contrario.

Analizziamo le voci più rilevanti. Dalla disamina della documentazione si evince che una cospicua parte dell’avanzo di amministrazione è destinata al finanziamento di maggiori spese per il contributo di partecipazione dell’ente alla Fondazione Artos.

Noi siamo certamente favorevoli alla valorizzazione delle politiche sociali, all’adozione – a vari livelli – di misure volte a garantire il benessere dei cittadini, a favorire l’inclusione sociale e a sostenere le categorie fragili. D’altro canto, non possiamo non evidenziare come queste maggiori spese di parte corrente destinate alla Fondazione Artos, pari a 476.000,00 euro, che secondo la proposta di delibera portata in consiglio sarebbero coperte da parte dell’avanzo di amministrazione, si collochino nell’ambito della variazione definitiva di bilancio, che di regola dovrebbe contenere solo degli aggiustamenti rispetto al bilancio di previsione e non interventi così consistenti.

Quindi, a fronte delle considerevoli somme citate, non condividiamo per nulla questo modus operandi dell’amministrazione.

Naturalmente il nostro atteggiamento critico non è rivolto ai funzionari ma agli organi politici che forniscono indicazioni agli uffici su come allocare le risorse. Non solo. Importi così rilevanti necessitano di adeguati giustificativi, ad esempio si consideri, tra le varie voci Artos, una delle più corpose ‘Contributo partecipazione iniziative nel campo dell’educazione e della cultura’ pari a definitivi € 689.670,00.

La voce definitiva poco fa citata, corrisponde da sola a circa la metà delle somme destinate quest’anno alla Fondazione.

Tra le uscite più significative di parte capitale, individuiamo la somma di € 207.223,35 destinata alle maggiori spese relative al cantiere della scuola ex Dante Alighieri. Queste sono spese che il nostro Sindaco ha imputato alla risoluzione del contratto di appalto con ‘’impresa appaltatrice e all’avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica.

Come già evidenziato nelle precedenti sedute del consiglio comunale, noi dissentiamo in toto dalla modalità operativa che ha caratterizzato questa amministrazione in particolar modo in relazione a questo cantiere, le cui scelte adottate potrebbero un indomani gravare sull’intera collettività.

Anche questo è uno dei principali motivi per cui siamo usciti dal gruppo consiliare del Partito Democratico e dalla maggioranza.

Alla luce di quanto sopra esposto, il nostro voto alla variazione definitiva di bilancio sarà contrario.”

(foto del consiglio comunale)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09