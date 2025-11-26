Comasina

CESANO MADERNO – Il Comune ha comunicato che nel parcheggio di via Solferino, accanto alla stazione ferroviaria della linea Saronno-Seregno, sarà in vigore il divieto di sosta per consentire un intervento di manutenzione straordinaria del verde urbano.

Il provvedimento scatterà dalle 7 di oggi mercoledì 26 novembre e resterà valido fino alle 18 di giovedì 27 novembre. L’area dovrà essere completamente libera per permettere le operazioni programmate. L’amministrazione ha inoltre precisato che, se i lavori dovessero concludersi prima del previsto, ne verrà data immediata comunicazione attraverso i canali ufficiali del Comune.

(foto Comune Cesano Maderno, una veduta dall’alto del posteggio situato nei pressi della stazione ferroviaria della linea fra Saronno e Seregno)

25112025