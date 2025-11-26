Politica

SARONNO – Consiglio comunale a Saronno è convocato in seduta straordinaria per questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 20.30, alla civica sala consiliare Vanelli, in piazza Santuario 7, per la discussione di nove punti, tra cui il regolamento disciplinante la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della fondazione culturale Giuditta Pasta, la sicurezza e commercio.

In particolare, questi i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedenti Sedute.

2. Ratifica della variazione al bilancio 2025-2027 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

4. Approvazione dello schema di “convenzione per la gestione delle attività della centrale unica di committenza del saronnese 2026-2028” e dello schema di “accordo con la centrale unica di committenza del saronnese per lo svolgimento di singola procedura di gara”.

5. Regolamento disciplinante la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della fondazione Culturale Giuditta Pasta.

6. Proposta di deliberazione per l’istituzione della commissione mista “coesione sociale e tutela della persona” presentata da Obiettivo Saronno.

7. Proposta di deliberazione per l’istituzione della commissione mista “Sicurezza del Saronnese” presentata dai Consiglieri di Forza Italia – PPE e dal Consigliere Indipendente Amadio Luca.

8. Mozione inerente alla proposta di accordo di collaborazione per l’impiego di operatori di Polizia Locale per il presidio del territorio del Saronnese presentata dai Consiglieri di Forza Italia – PPE e dal Consigliere Indipendente Amadio Luca.

9. Mozione sulle iniziative a sostegno del Commercio cittadino e interventi sulla viabilità e sui parcheggi a Saronno, presentata dai Consiglieri di Forza Italia-PPE e dal Consigliere indipendente Amadio Luca.

