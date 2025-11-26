Cronaca

LOMAZZO – Nel corso del weekend a Lomazzo si sono verificati episodi molto simili tra loro, che hanno immediatamente fatto scattare l’allerta. Alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da persone che si spacciavano per operatori della polizia locale, invitandoli con urgenza a uscire di casa e a recarsi al Comando per presunti chiarimenti.

Un copione pericoloso, che rientra nelle tecniche di truffa ormai diffuse, e che punta ad allontanare le vittime dalle proprie abitazioni per poi permettere ai malintenzionati di introdursi in casa e compiere furti.

Secondo quanto comunicato dal Comune, due episodi analoghi si sono verificati nella giornata di sabato. In entrambe le situazioni, una pattuglia della polizia locale è tempestivamente intervenuta, raggiungendo i cittadini coinvolti e invitandoli a rientrare immediatamente nelle loro abitazioni, scongiurando così possibili conseguenze.

L’Amministrazione comunale invita tutta la popolazione alla massima prudenza:

la polizia locale non effettua mai richieste telefoniche di questo tipo ,

non chiede ai cittadini di presentarsi al Comando senza una precedente comunicazione ufficiale,

non invita mai a lasciare la propria abitazione con urgenza tramite una semplice telefonata.

Chi dovesse ricevere chiamate sospette è invitato a non fornire alcuna informazione, non allontanarsi da casa e contattare immediatamente il numero della polizia locale o le forze dell’ordine.

26112025