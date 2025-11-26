Città

SARONNO – Sono stati consegnati domenica scorsa i 10 mila euro raccolti durante la partita benefica organizzata dal Fbc Saronno con il patrocinio del Comune, disputata allo stadio cittadino il sabato precedente. I fondi erano destinati principalmente all’acquisto di defibrillatori per società sportive e scuole.

La cerimonia di consegna dell’assegno si è svolta al Colombo Gianetti di via Biffi alle 13.45, prima della gara Fbc Saronno-Vigevano (3-0) del campionato di Eccellenza. All’iniziativa hanno partecipato le delegazioni dei club beneficiari della donazione: Insieme per Fily di Misinto, Aus Niguarda, Simi sport Cesano Maderno, Gruppo sportivo disabili Limbiate, Integrazione solidarietà e autismo Solaro, Rugby Saronno, Saronno softball e baseball e gli istituti comprensivi Leonardo da Vinci e Aldo Moro di Saronno. C’era anche l’assessore comunale allo Sport, Mauro Lattuada; a fare gli onori di casa il presidente del Fbc Saronno, Giuseppe Giglio col presidente onorario, Gaetano Barletta ed il direttore generale Marco Proserpio.

Il presidente onorario Barletta ha donato all’assessore Lattuada il pallone ufficiale del Fbc; al preside dell’istituto comprensivo scolastico Gabriele Musarò è stata donata una maglia autografata del Fbc; mentre il presidente Giglio ha consegnato i voucher-assegni a tutte le realtà sostenute con la partita benefica, per i defibrillatori.

“Lo sport è salute, noi continueremo ad essere vicini alle realtà positivo del nostro territorio” le parole del presidente onorario Barletta. Felice il presidente del Saronno softball, Massimo Rotondo: “E’ davvero un bel gesto che una società come il Fbc Saronno non abbia pensato per sè ma per associazioni e scuole della città e del comprensorio”. Infine l’assessore Lattuada: “E’ stato raggiunto un ottimo risultato, un bel evento che ha portato beneficio a tante diverse realtà. Avanti così”.

Per loro erano scese in campo, nella partita benefica, la Nazionale tv & social e una rappresentativa locale di imprenditori, lo Smile team; l’incontro era terminato 2-2.

(foto Andrea Elli: foto di gruppo alla consegna dei voucher per ritirare i defibrillatori)

