Comasco

MOZZATE – Nove dosi di hashish nascoste nelle tubature del bagno e recuperate davanti ai militari. È questo il dettaglio da cui è partita l’indagine che ha portato all’arresto di un minorenne residente in paese.

Tutto è iniziato domenica 23 novembre, quando i carabinieri della stazione di Mozzate sono intervenuti nell’abitazione della famiglia per una lite tra il giovane e il padre. Durante i controlli, il ragazzo è stato visto raggiungere il bagno e tirare fuori un involucro contenente 9 dosi di hashish e un bilancino di precisione nascosti nelle tubazioni.

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio, del minorenne e, terminate le formalità di rito, lo hanno accompagnato all’istituto “Cesare Beccaria” di Milano.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’origine della droga e verificare eventuali responsabilità collegate.

