SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 25 novembre, spiccano tre episodi di cronaca legati a incidenti stradali e un incendio domestico, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. In primo piano anche l’esito elettorale dell’ex deputato Gianfranco Librandi e le nuove proposte di Forza Italia per il futuro amministrativo di Saronno.

Sulla Varesina, all’altezza dell’incrocio con via Piave, una ciclista è stata investita da un camion: è intervenuto l’elisoccorso e il traffico ha subito forti rallentamenti.

A Caronno Pertusella un incendio ha coinvolto un’abitazione: una nonna e i nipoti sono riusciti a mettersi in salvo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla provinciale 33 a Lomazzo: i soccorritori li hanno trasportati in ospedale in codice giallo.

Gianfranco Librandi non è riuscito ad essere eletto alle regionali in Campania dove ha preso 8.185 voti.

Nel consiglio comunale di Saronno, Forza Italia ha rilanciato con Lorenzo Azzi avanzando proposte per la sicurezza, il rilancio del commercio e la gestione del comparto ex Isotta.