Ieri su ilS Ieri su ilSaronno: camion travolge una ciclista, incendio a Caronno Pertusella, due feriti a Lomazzo, oltre 8 mila voti per Librandi
26 Novembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 25 novembre, spiccano tre episodi di cronaca legati a incidenti stradali e un incendio domestico, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. In primo piano anche l’esito elettorale dell’ex deputato Gianfranco Librandi e le nuove proposte di Forza Italia per il futuro amministrativo di Saronno.
Sulla Varesina, all’altezza dell’incrocio con via Piave, una ciclista è stata investita da un camion: è intervenuto l’elisoccorso e il traffico ha subito forti rallentamenti.
Ciclista investita da un camion sulla Varesina: atterra l’elisoccorso. Traffico in tilt
A Caronno Pertusella un incendio ha coinvolto un’abitazione: una nonna e i nipoti sono riusciti a mettersi in salvo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.
Incendio a Caronno Pertusella: nonna e nipoti in salvo, le foto dell’intervento
Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla provinciale 33 a Lomazzo: i soccorritori li hanno trasportati in ospedale in codice giallo.
Incidente sulla sp 33: due feriti in codice giallo a Lomazzo
Gianfranco Librandi non è riuscito ad essere eletto alle regionali in Campania dove ha preso 8.185 voti.
Regionali, Librandi resta fuori: 8.185 voti non bastano per l’elezione in Campania
Nel consiglio comunale di Saronno, Forza Italia ha rilanciato con Lorenzo Azzi avanzando proposte per la sicurezza, il rilancio del commercio e la gestione del comparto ex Isotta.
