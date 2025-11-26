Città

SARONNO – Medident, primaria realtà per il territorio saronnese nell’ambito dell’odontoiatria, annuncia che lo scorso 18 novembre è stato sottoscritto un contratto vincolante per la cessione della maggioranza del proprio capitale sociale a Bianalisi, il più grande gruppo italiano di diagnostica healthcare integrata, partecipato dai fondi Charme Capital Partners, Columna Capital e dall’imprenditore Giuliano Caslini.

L’accordo consentirà a Medident – punto di riferimento per l’odontoiatria del territorio, la cui maggioranza sino a oggi è stata detenuta dalla famiglia Azzi, professionisti di riconosciuta competenza – di rafforzare ulteriormente la propria capacità attrattiva e di proseguire nel percorso di crescita ed espansione.

Rienzo Azzi e Lorenzo Azzi resteranno all’interno della società, garantendo continuità clinica e professionale.

Lorenzo Azzi, docente di Chirurgia e Patologia Orale all’Università dell’Insubria, ha dichiarato: “Fin dalla nascita di Medident nel 2006, all’interno del poliambulatorio Meditel, abbiamo lavorato per una completa integrazione tra l’odontoiatria e le altre specialità presenti nella struttura, così da poter offrire ai nostri pazienti risposte cliniche multidisciplinari. La collaborazione con la diagnostica per immagini, con l’otorinolaringoiatria, la dermatologia, la fisioterapia, il laboratorio di analisi, la cardiologia, la pediatria e la ginecologia ci ha consentito di risolvere nel modo più efficace e completo anche quei casi odontoiatrici complessi che difficilmente potrebbero trovare altrove risposte adeguate. Un ringraziamento va ai nostri collaboratori e ai nostri dipendenti, fulcro vero dell’indiscutibile successo di Medident in questi anni”.

Per Bianalisi l’operazione è stata seguita dal team interno di M&A guidato da Giuseppe Cotroneo. La famiglia Azzi è stata assistita, per i profili legali, fiscali e finanziari, dallo studio Advest Tax Legal Corporate, con Umberto Volontè e Isabella Sinopoli.

