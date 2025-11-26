Solaro

SOLARO – La polizia locale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha partecipato nei giorni scorsi a un corso di aggiornamento dedicato al recupero e alla cattura della fauna selvatica, con particolare attenzione agli ungulati. La formazione, organizzata da Conarmi Brescia al Parco provinciale Monte Fuso, in provincia di Parma, ha coinvolto anche il comandante Claudio Attilio Camisasca, il commissario capo Orietta Borella e la polizia locale della Città metropolitana di Milano.

«Gli interventi sono in aumento e servono competenze sempre più specifiche», ha spiegato Camisasca sottolineando l’importanza della preparazione tecnica per gestire in modo corretto e sicuro le situazioni che riguardano gli animali selvatici.

Il corso ha alternato lezioni teoriche e pratiche, approfondendo le principali tecniche di cattura, la gestione delle emergenze e la telenarcosi, quest’ultima riservata ai veterinari. Un aggiornamento ritenuto fondamentale per garantire sicurezza e tutela alla fauna del territorio, sempre più presente nelle aree naturali e nei contesti periurbani che circondano il Parco.

