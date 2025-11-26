Altre news

SARONNO – Mercoledì 26 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco delle 24 ore, senza il rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori tipicamente tardo-autunnali, con una minima di 2°C nelle prime ore del mattino e una massima che si attesterà intorno ai 12°C nel pomeriggio.

Il fenomeno meteorologico più rilevante di oggi sarà il vento: già dal mattino sono attese raffiche tese provenienti da Nord-Nordovest, che proseguiranno nel pomeriggio con intensità simile da Nord. È stata infatti diramata un’allerta meteo per vento, da tenere in considerazione soprattutto per chi si sposta in bici, in moto o a piedi. La giornata, per il resto, si manterrà stabile, con buona visibilità e nessun rischio di pioggia.

In Lombardia, il tempo sarà generalmente stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno la maggior parte del territorio, con qualche nube in più solo al mattino nelle zone orientali e sulle Alpi. Le temperature si manterranno su valori simili a quelli di Saronno, con clima asciutto e venti deboli nord-occidentali sulla regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09