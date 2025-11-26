Città

SARONNO – “Non basta restare vive. Vogliamo essere libere”. Parte da questa frase l’intervento dell’assessora alle pari opportunità Lucy Sasso, che sui social ha replicato alle parole della ministra per le Pari opportunità e la famiglia Maria Roccella, secondo cui “ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo”.

L’assessora ha pubblicato una storia su Instagram dopo un incontro al liceo Legnani organizzato con Rete Rosa e le forze dell’ordine nell’ambito delle iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Una mattinata che, sottolinea, ha mostrato quanto la violenza possa insinuarsi presto e in forme molto più diffuse della sola aggressione fisica.

“Questa mattina al liceo Legnani ho ascoltato ragazze giovanissime raccontare controlli, umiliazioni, minacce”, scrive Sasso, aggiungendo che non si può ridurre la questione a un semplice bilancio di vite risparmiate. La riflessione prosegue chiedendo rispetto, prevenzione, educazione e un ruolo attivo delle istituzioni: “Vogliamo che le istituzioni facciano la loro parte, non che ci chiedano di accontentarci”.

La conclusione è una risposta diretta alla ministra: “Cara Ministra, non puntiamo alla sopravvivenza. Puntiamo alla libertà”. Un messaggio che rilancia il dibattito e che invita a guardare oltre le statistiche per considerare la qualità della vita e delle relazioni, soprattutto tra i più giovani.

