SARONNO – In vista delle festività del Natale, sempre più imminenti, ed anche nel Palazzo municipale di piazza Repubblica si è pronti ad entrare nel clima natalizio, con un albero più che mai speciale. “Un albero in Comune” è l’iniziativa pensata dall’Amministrazione comunale per “accendere” a tutti gli effetti il Natale. L’iniziativa ha anche un gioco di parole visto che l’albero, che è stato donato al nostro Municipio, sarà sì all’interno del Comune ma sarà anche realizzato… “in comune”, ovvero da tutti i cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa.

L’albero, infatti, sarà allestito con la volontà di recuperare gli addobbi inutilizzati e dare loro una nuova vita, promuovendo così i valori del riuso e della partecipazione. Tutti coloro che hanno una decorazione natalizia che non viene più utilizzata, potranno portarla nell’atrio del municipio, per addobbare così un albero più che mai speciale.

Si potranno consegnare i propri addobbi allo sportello accoglienza del Comune tutte le mattine, dalle 8.30 alle 12.30. E’ preferibile portare decorazioni pensate per durare nel tempo, che non siano quindi deteriorabili o a base di cibo.

26112025