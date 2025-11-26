Città

SARONNO – Aule a 13-14 gradi e studenti con giacche addosso. È il quadro che ieri, martedì 26 novembre, si è presentato alla scuola media Leonardo da Vinci di via Pellico, dove per il secondo giorno consecutivo le temperature interne sono rimaste molto basse. Il dirigente scolastico ha visitato personalmente le classi per spiegare l’accaduto, informare che Comune e tecnici erano già stati avvisati e scusarsi con i ragazzi. Un gesto che molte famiglie hanno apprezzato sul fronte della chiarezza e della trasparenza. Sul tema di è espresso anche il consiglio d’istituto.

Tra le testimonianze arrivate alla redazione, quella di una mamma conferma la situazione: “I ragazzi hanno raccontato sia del passaggio dei bidelli per misurare la temperatura sia l’intervento del dirigente scolastico Il preside è passato a parlare con tutti, si è scusato e ha spiegato che il problema è già stato segnalato al Comune. I ragazzi parlando di caloriferi accesi ma le aule sono grandi e l’edificio è vecchio, quindi forse non scalda abbastanza. Purtroppo è un problema che era già presentato l’anno scorso”.

Disagi legati al freddo si sono registrati anche all’Aldo Moro e alla Vittorio Da Feltre, la scuola media e l’elementare di viale Santuario. Lunedì mattina le temperature erano basse in entrambi i plessi e all’Aldo Moro si è aggiunta una perdita da un calorifero, poi risolta. Il personale scolastico ha sollecitato il Comune a effettuare controlli e accertamenti per prevenire nuovi disagi nei prossimi giorni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09