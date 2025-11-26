Cronaca

SARONNO – Polizia locale anche a notte fonda in città: anche così il comando cittadino di piazza Repubblica e l’Amministrazione civica della sindaca Ilaria Pagani stanno cercando di aumentare la sicurezza in città. Soprattutto, ma non solo, nei fine settimana le pattuglie resteranno in servizio sino a tardi, molto tardi. Ed un assaggio è venuto già lo scorso weekend, non sono certo passati inosservati i posti di controllo allestiti in particolare lungo le principali arterie della periferia, come in viale Lombardia lungo la Saronno-Monza, ovvero quelle di maggiore passaggio.

Ma i controlli, ovviamente, non interessano soltanto le zone decentrate ma anche il centro storico. Interventi che rientrano in parte anche nella “Operazione Smart” predisposta con gli altri comandi regionali di polizia locale ed il contributo e coordinamento della Regione per potenziare la sicurezza sulle strade e rafforzare la prevenzione ai reati, durante i fine settimana. L’attività, coordinata dalla Direzione sicurezza della Regione, coinvolge polizie locali e forze dell’ordine di tutta la Lombardia.

Per quanto concerne i rafforzati controlli sul territorio da parte della vigilanza urbana, sono stati intensificati anche in tutta la zona a traffico limitato, della stazione e del retrostazione, dove prestissimo arriverà anche l’unità cinofila, nuovo strumento che il Comune ha messo a disposizione degli agenti.

(foto: controlli notturni della polizia locale)

