Groane

SOLARO – È stata inaugurata sabato 22 novembre, nella biblioteca comunale di Solaro, la mostra dedicata a Grazia Barcellona, figura simbolo dello sport femminile lombardo e una delle prime grandi protagoniste italiane del pattinaggio di figura.

L’esposizione apre ufficialmente il calendario di eventi promosso dalla biblioteca nell’ambito dell’iniziativa “Il villaggio sportivo delle biblioteche” di regione Lombardia, che accompagna il territorio verso i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Curata dagli studiosi Marco Giani e Deborah Guazzoni, la mostra ripercorre la vita e la carriera di una sportiva che ha segnato un’epoca. Barcellona rappresentò l’Italia alle Olimpiadi Invernali di St. Moritz 1948, sia nella gara singola femminile sia nella prova a coppie insieme al milanese Carlo Fassi, suo partner per tutta la carriera. Negli anni tra il secondo dopoguerra e i primi anni Cinquanta conquistò numerosi titoli nazionali in entrambe le specialità, dopo aver iniziato ad allenarsi giovanissima al celebre Palazzo del ghiaccio di via Piranesi, a Milano.

Conclusa l’attività agonistica, Barcellona rimase nel mondo del pattinaggio come giudice di gara, arrivando a collaborare con il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Cortina 1956 in qualità di membro della segreteria. La sua figura è oggi riconosciuta come un punto di riferimento nello sport femminile italiano e nella storia delle discipline invernali.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al 6 dicembre. Un’occasione per riscoprire il percorso di una pioniera e per valorizzare il legame tra il territorio e la tradizione sportiva che accompagnerà Solaro fino all’appuntamento olimpico del 2026.

(foto con i figli e i nipoti di Grazia Barcellona)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09