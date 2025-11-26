Cronaca

LAINATE – Una sparatoria avvenuta davanti a un locale con sette colpi esplosi contro un buttafuori hanno portato, nelle prime ore del mattino di venerdì 21 novembre, all’arresto di un 33enne, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Rho, con il supporto del personale specializzato delle Aliquote di primo intervento del nucleo radiomobile di Milano, hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Milano.

L’ordinanza arriva al termine delle indagini avviate dalla stazione di Lainate dopo ciò che era accaduto nella notte di sabato 14 settembre nei pressi di un locale notturno della città. In quell’occasione il 33enne, cliente dell’esercizio, aveva esploso sette colpi di pistola contro un addetto alla sicurezza, 42enne, che solo grazie alla prontezza di riflessi era riuscito a evitare di essere colpito.

Dalle verifiche, durate circa due mesi, è emerso che tutto sarebbe iniziato attorno alle 4, quando il buttafuori aveva invitato più volte l’uomo a lasciare il locale per la chiusura. Prima sarebbero arrivate le minacce verbali, poi l’uomo si era allontanato. Ma non era finita. Dopo circa dieci minuti il trentatreenne era tornato armato. Davanti a numerose persone aveva puntato la pistola e sparato più colpi anche a distanza ravvicinata. La vittima, in fuga, era riuscita a ripararsi dietro alcune auto parcheggiate.

Durante l’operazione i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovando un jammer, una cartuccia calibro 7,62, diversi smartphone e schede sim, 10450 euro in contanti e un macchinario conta soldi.

L’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09