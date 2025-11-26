Cronaca

VARESE – Nella giornata di oggi, 26 novembre, la polizia di Stato di Busto Arsizio ha proceduto all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva a carico di un italiano di 53 anni, già noto. Nella serata precedente, tramite l’applicazione “Youpol”, era giunta alla centrale operativa della questura di Varese una segnalazione di una giovanissima ragazza, che aveva comunicato la presenza di una persona molesta, di cui forniva una precisa e dettagliata descrizione, che l’aveva infastidita con atteggiamenti osceni alla stazione ferroviaria di Busto Arsizio.

Il personale della Squadra volante del commissariato di Busto Arsizio ha proceduto alle ricerche dell’uomo, rintracciandolo nella mattinata del 26 novembre presso una struttura abbandonata vicina alla stazione ferroviaria dove si era reso artefice della condotta oscena. Dagli accertamenti dagli agenti l’uomo, con precedenti penali di vario genere e senza fissa dimora, è risultato destinatario della misura di sicurezza “detentiva della casa di cura e custodia” per un anno emessa a Torino. In esecuzione di tale provvedimento, è stato accompagnato dal personale del commissariato di Busto Arsizio presin una struttura di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

26112025