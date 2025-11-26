iltra2

TRADATE – È stata presentata la 17° edizione della Babbo Natale Running – Memorial Stefano Pieri, uno degli eventi più attesi del periodo natalizio tradatese. La manifestazione podistica, aperta a tutti, si terrà domenica 14 dicembre 2025 con partenza da Villa Truffini, tra corso Bernacchi e via Cavour.

Il ritrovo è fissato proprio a Villa Truffini, dove il giorno della gara sarà possibile completare le iscrizioni dalle 7.30 alle 9.20. Le iscrizioni nei giorni precedenti, invece, saranno aperte dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 all’Ufficio cultura e sport del Comune (primo piano del palazzo comunale). Per i gruppi, la scadenza è fissata al 13 dicembre alle 12.30.

Quote di iscrizione

• bambini fino a 14 anni: 2 euro

• adulti over 14: 3 euro (solo iscrizione)

• adulti over 14: 5 euro con cappellino fornito dall’organizzazione

• adulti over 14: 8 euro con vestito natalizio fornito dall’organizzazione (massimo 100 pezzi disponibili)

Orari di partenza

• 9.15 – gara da 800 metri (fino a 10 anni)

• 9.30 – gara da 2 km (fino a 14 anni)

• 10 – gara da 5 km (over 14)

Premiazioni

• 9.45 – gara 800 metri: primi 10 ragazzi e prime 10 ragazze (coppa)

• a seguire – gara 2 km: primi 10 ragazzi e prime 10 ragazze (coppa)

• 11 – gara 5 km: premi ai primi tre “Babbo Natale” maschi e femmine con almeno un capo natalizio, al vestito più bello, alle tre scuole più numerose e ai cinque gruppi più numerosi (ricchi cesti natalizi e coppe)

Come ogni anno, la Babbo Natale Running unirà sport, divertimento e spirito natalizio, colorando il centro cittadino con centinaia di partecipanti in veste festosa.

