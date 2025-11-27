Basket

SARONNO – La Dr2 della Robur Basket torna sul parquet di casa questa sera per l’atteso match contro Canegrate. La squadra di coach Ale Leva affronta una formazione in forma, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e capace di restare competitiva in ogni gara, come dimostrano i distacchi sempre molto contenuti anche nelle sconfitte.

Per la Robur si tratta di un test significativo dopo l’inciampo dell’ultimo turno, che comunque non ha compromesso il primo posto in classifica. L’obiettivo è riprendere il ritmo e confermare la solidità mostrata in questa prima parte di stagione.

La palla a due è fissata alle 21.15 al PalaRonchi di via Colombo per Saronno–Canegrate.

