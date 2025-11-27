Calcio

LAINATE – Sabato 29 novembre alle 21.15 la Frazione calcistica Dal Pozzo scenderà in campo per l’anticipo di campionato di Seconda categoria, ospitando l’Osaf sul sintetico del Centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate.

Una sfida dal sapore particolare, con ricordi che riportano alle vecchie battaglie di Terza categoria, ma che oggi vale punti pesanti: il Dal Pozzo, con una vittoria, può avvicinarsi alle zone alte della classifica e dare continuità al proprio percorso. La gara si annuncia intensa e combattuta, con un “freddo bollente” – come sottolinea lo stesso club – ad accogliere i giocatori e il pubblico che sarà presente per sostenere la squadra.

(foto da Facebook: Dal Pozzo durante un precedente match)

27112025