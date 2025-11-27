Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Il giudice sportivo, oggi pomeriggio, ha disposto una lunga squalifica per Ivan Fagone, direttore sportivo della Lentatese (Eccellenza), fino al 29 febbraio 2028. Il provvedimento arriva dopo quanto accaduto domenica scorsa al Chinetti di Solbiate Arno nella 13′ giornata di Eccellenza, nella gara contro la Solbiatese, sospesa al primo minuto di recupero.

Secondo il comunicato ufficiale numero 49 del Comitato regionale lombardo, Fagone, espulso per protesta, avrebbe raggiunto il direttore di gara urlando frasi minacciose. Fermato a circa un metro e mezzo dall’arbitro, avrebbe poi rivolto uno sputo che ha colpito il direttore di gara sotto l’occhio. L’arbitro ha quindi deciso di interrompere l’incontro al minuto 46 del secondo tempo. Il dirigente, pur allontanato dal campo, avrebbe continuato a insultare e minacciare il direttore di gara.

Il giudice sportivo ha inoltre omologato il risultato maturato fino alla sospensione, 1 a 0 per la Solbiatese.

Classifica

Arconatese 35 punti, Solbiatese 24, Fbc Saronno e Caronnese 22, Besnatese 20, Vergiatese 19, Legnano 18, Mariano e Rhodense 17, Vis Nova Giussano, Sedriano, Magenta e Lentatese 16, Arcellasco 13, Altabrianza 12, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: lo stadio Chinetti di Solbiate Arno)

27112025