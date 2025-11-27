iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 23 novembre la comunità si è riunita per la messa dedicata a Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. Alla celebrazione erano presenti le forze dell’ordine, le associazioni dei carabinieri in congedo, gli alpini e numerosi cittadini, in un momento dedicato alla gratitudine verso chi ogni giorno garantisce sicurezza e protezione.

La cerimonia è stata accompagnata dal coro e dal Corpo filarmonico “Santa Cecilia”, in occasione della festa della patrona della musica. Le esecuzioni musicali hanno reso ancora più sentita la celebrazione, richiamando il valore delle tradizioni e il legame con la comunità.

(foto di gruppo in chiesa alla Virgo fidelis a Castiglione Olona)

27112025