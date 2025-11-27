iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 30 novembre torna il “Tè con l’autore”, il ciclo di incontri letterari organizzato dall’associazione culturale Borgo Antico con il patrocinio della città di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

L’incontro è fissato alle 16 al Caffè Lucioni Carluccio di piazza Repubblica, dove sarà ospite lo scrittore Riccardo Landini per presentare il suo libro Fino all’ultimo inganno (2025, Laurana Editore). A dialogare con l’autore sarà Ugo Marelli, presidente di Borgo Antico.

L’ingresso è libero. Per chi si iscrive all’associazione o acquista il volume è previsto un omaggio. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0331857411.

(foto archivio: un precedente evento al Caffè Lucioni di Castiglione Olona)

