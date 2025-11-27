Comasina

CESANO MADERNO – L’altro giorno nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, piazza Monsignor Arrigoni ha ospitato il camper della Polizia di Stato, punto informativo itinerante pensato per offrire supporto, spiegare come chiedere aiuto in caso di stalking o violenza domestica e far conoscere le tutele a disposizione. Davanti al mezzo era presente un banchetto con la brochure “Questo non è Amore 2025”, distribuita ai cittadini insieme ai numeri utili e ad altre indicazioni fondamentali per chi dovesse trovarsi in situazioni di rischio.

Numerosi i residenti che si sono avvicinati ai due rappresentanti della Polizia di Stato, l’ispettore Cinzia Pomes e l’agente Michele Zuccaro, che hanno risposto alle domande con disponibilità e competenza.

A portare il proprio saluto sono intervenuti anche il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora alle pari opportunità Cinzia Battaglia, che hanno espresso gratitudine alla Questura di Monza e Brianza per un’iniziativa considerata preziosa nel lavoro di informazione e sensibilizzazione. Un’occasione – hanno sottolineato – che contribuisce a rafforzare la fiducia della comunità nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni.

