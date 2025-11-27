Comasina

CESANO MADERNO – Il consiglio comunale è stato convocato in sessione ordinaria per giovedì 27 novembre alle 20 nella Sala Conferenze dell’Oasi Lipu di via Don Luigi Orione 43. La seduta sarà particolarmente densa, con un ordine del giorno articolato che comprende comunicazioni istituzionali, interpellanze dei gruppi consiliari, variazioni di bilancio e ricognizioni periodiche sui servizi pubblici locali.

Le comunicazioni iniziali

Il consiglio si aprirà con gli interventi del sindaco e del presidente del consiglio comunale.

Le interpellanze dei gruppi consiliari (punti 2–12)

A seguire verranno discusse numerose interpellanze su temi legati alla vita cittadina e alla gestione del territorio. Tra i principali argomenti:

• degrado del centro e delle frazioni (Forza Italia e Lega; Fratelli d’Italia);

• parcheggi in via Monte Cassino;

• sicurezza degli attraversamenti pedonali in via De Medici;

• problemi legati alla legionella;

• nuova biblioteca comunale da 1.100.000 euro e relative spese;

• degrado e pericolo al parchettino di via San Benedetto;

• presenza di alberi pericolanti in via dei Mille e via Garibaldi;

• dissagi causati dai cantieri di Pedemontana in via per Desio;

• stato dello skate park;

• utilizzo dei fondi regionali e disparità di trattamento tra residenti di Cesano e dei Comuni limitrofi.

Variazione di bilancio e documento unico di programmazione (punto 13)

La seduta proseguirà con l’esame della variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e dell’adeguamento del Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (S.E.O.) 2025/2027.

Ricognizioni periodiche dei servizi pubblici (punti 14–15)

Sono previsti due passaggi tecnici importanti:

• ricognizione delle partecipazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 175/2016;

• ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione del D.Lgs. 201/2022.

Mozioni dei gruppi consiliari (punti 16–17)

Verranno poi discusse due mozioni:

• proposta di riqualificazione del cimitero capoluogo;

• richiesta di pagamento delle annualità 2016–2017–2018–2019 del progetto Tefa.

Ordine del giorno congiunto sui disagi abitativi (punto 18)

A chiudere la seduta sarà l’esame di un ordine del giorno congiunto di vari gruppi consiliari – Partito Democratico, Vivi Cesano, Passione Civica e Alleanza Civica – relativo a emergenza abitativa, locazioni e difficoltà con Aler, con richieste rivolte sia al presidente della Regione sia ai ministri competenti.

La convocazione, firmata dal presidente Vincenzo Bacino, preannuncia dunque una seduta molto ricca e particolarmente rilevante per diversi temi che incidono sul quotidiano dei cittadini.

