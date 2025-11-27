SARONNO – “Sono felice di aver adempiuto al compito che mi è stato affidato sei mesi fa come vice coordinatore regionale della Campania, chiamato da Tajani e dal segretario regionale Martusciello per portare il mio contributo da imprenditore e quel know-how che aveva consentito a Forza Italia, nella mia città di origine, di ottenere il 20 per cento”. Così il saronnese Gianfranco Librandi. esponente forzista e già parlamentare del territorio.

Prosegue Librandi: “Quello in Campania è un incarico che mi ha fortemente responsabilizzato e al quale ho dedicato tutte le mie energie. In questi mesi abbiamo aperto una nuova grande sede, promosso incontri e confronti con imprenditori e giovani, siamo andati nei quartieri periferici, in ogni angolo della provincia, per ascoltare quali fossero i veri problemi e poi costruire soluzioni concrete. Oggi sono molto soddisfatto del fatto che, anche qui in Campania, @forzaitaliaufficiale — rispetto alle precedenti elezioni regionali — abbia ottenuto il 77 per cento in più dei consensi. C’è poi una soddisfazione ancora più personale: per un meridionale nato e cresciuto al Nord, arrivato qui da poco per seguire la famiglia e per responsabilità politiche, riuscire in così poco tempo a ottenere un riscontro che è andato oltre ogni più rosea aspettativa è qualcosa che mi emoziona profondamente. Sono davvero grato, e non lo dimenticherò, agli 8.185 elettori che hanno scritto il mio nome sulla scheda”.