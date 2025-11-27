Saronnese

GERENZANO – Un clima di entusiasmo ha accompagnato il ritrovo del Risiko Club Aironi, che si è dato appuntamento nella sede del minigolf di Saronno per la tradizionale serata di gioco. L’incontro è diventato l’occasione per celebrare la brillante prestazione conquistata nel weekend, quando la squadra ha raggiunto il secondo gradino del podio al Campionato nazionale a squadre ospitato a Bergamo.

Il gruppo, guidato dal capitano Marco Ricci e composto da Alessio Noe, Simone Falvo, Walter Tironi, Giampaolo Griece e Leonardo Castellano, è arrivato alla fase finale dopo una stagione intensa. Nelle tre partite decisive il team ha mantenuto un andamento costante, sufficiente per chiudere alle spalle della formazione di Palermo, capace di imporsi con un ultimo successo.

La soddisfazione è stata condivisa da tutti i componenti del club; in particolare, l’attenzione è andata anche a Leonardo, riconosciuto come miglior esordiente dell’edizione. L’appuntamento ha chiuso idealmente il capitolo del torneo nazionale e ha aperto la strada ai prossimi impegni: il club si prepara infatti alla tappa della Coppa Lombardia prevista il 14 dicembre al Folk Pub di Tradate.

