Eventi

GERENZANO – L’assessorato alla cultura invita tutta la cittadinanza a vivere una serata speciale sabato 29 novembre, quando alle 21 il teatro parrocchiale San Filippo Neri di piazza De Gasperi ospiterà il tradizionale Concerto di Natale.

Protagonista dell’evento sarà il Coro divertimento vocale di Gallarate, diretto dal maestro Carlo Morandi, noto per l’energia e la coralità coinvolgente delle sue esibizioni. L’appuntamento, organizzato dal comune di Gerenzano, è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Un invito a condividere musica, emozioni e spirito natalizio in una delle serate più attese della stagione culturale gerenzanese.

(foto d’archivio)

