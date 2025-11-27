Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’ex sindaco e attuale consigliere comunale Dante Cattaneo (Lega) ha condiviso un appello pubblico dopo aver raccolto la testimonianza di un’amica che gli ha raccontato quasi due anni di stalking, pedinamenti e molestie. Una vicenda che, come ha spiegato, lo ha profondamente colpito.

Cattaneo ha invitato tutte le donne vittime di violenza o persecuzioni a rivolgersi subito alle forze dell’ordine: “Denunciate, denunciate, denunciate. Sempre, prima che sia troppo tardi”, ha scritto nel suo messaggio. Da parte di Cattaneo, dunque, un richiamo alla prevenzione e al coraggio di chiedere aiuto, affinché episodi simili non rimangano nell’ombra.

(foto: il consigliere comunale leghista Dante Cattaneo di Ceriano Laghetto)

