I più letti ieri su ilSaronno: cessione di Medident, sparatoria a Lainate e scuole al freddo a Saronno
27 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 26 novembre, spiccano la cessione della storica clinica saronnese Medident al gruppo Bianalisi, una sparatoria avvenuta a Lainate con l’arresto del responsabile e i disagi nelle scuole di Saronno per le temperature troppo basse. Attenzione anche ai controlli notturni della polizia locale e a un arresto per droga dopo una lite familiare.
La famiglia Azzi ha ceduto la maggioranza di Medident, centro odontoiatrico d’eccellenza a Saronno, al gruppo Bianalisi, specializzato in diagnostica e servizi sanitari privati.
La famiglia Azzi cede a Bianalisi la maggioranza dell’eccellenza odontoiatrica saronnese Medident
È stato arrestato il cliente del locale di Lainate che, dopo essere stato allontanato da un buttafuori, aveva sparato sette colpi contro di lui.
Sparatoria a Lainate, arrestato il cliente che se la prese con il buttafuori. Con 7 colpi
Proseguono i controlli della polizia locale di Saronno anche nelle ore notturne, in particolare nei parchi, in stazione e nei pressi dei locali del centro.
Saronno, polizia locale anche… a notte fonda. Controlli a tutte le ore
In diverse scuole di Saronno, tra cui la Da Vinci e l’Aldo Moro, studenti e insegnanti hanno segnalato aule gelide nonostante i riscaldamenti accesi; attesi interventi da parte del Comune.
Saronno, aule gelide coi caloriferi accesi: freddo alla da Vinci, disagi all’Aldo Moro e Vittorino. Si attendono interventi comunali
Un minorenne è stato arrestato dopo una lite con il padre: i carabinieri, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato hashish e un bilancino nascosti nelle tubature del bagno.
Hashish e bilancino nascosti nelle tubature del bagno di casa: minorenne arrestato dopo lite col padre
