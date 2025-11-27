Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 26 novembre, spiccano la cessione della storica clinica saronnese Medident al gruppo Bianalisi, una sparatoria avvenuta a Lainate con l’arresto del responsabile e i disagi nelle scuole di Saronno per le temperature troppo basse. Attenzione anche ai controlli notturni della polizia locale e a un arresto per droga dopo una lite familiare.

La famiglia Azzi ha ceduto la maggioranza di Medident, centro odontoiatrico d’eccellenza a Saronno, al gruppo Bianalisi, specializzato in diagnostica e servizi sanitari privati.

È stato arrestato il cliente del locale di Lainate che, dopo essere stato allontanato da un buttafuori, aveva sparato sette colpi contro di lui.

Proseguono i controlli della polizia locale di Saronno anche nelle ore notturne, in particolare nei parchi, in stazione e nei pressi dei locali del centro.

In diverse scuole di Saronno, tra cui la Da Vinci e l’Aldo Moro, studenti e insegnanti hanno segnalato aule gelide nonostante i riscaldamenti accesi; attesi interventi da parte del Comune.

Un minorenne è stato arrestato dopo una lite con il padre: i carabinieri, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato hashish e un bilancino nascosti nelle tubature del bagno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09