Città

SARONNO – Domenica 30 novembre alle 17, alla Bottega “Il Sandalo” di Saronno, Ottilie Poblitzer e Franco Speroni presenteranno l’Espac Tissage di Djougou (Benin), centro di formazione professionale fondato nel 2006 al fine di dare un’occasione di riscatto a giovani donne svantaggiate, spesso oggetto di violenza, gravidanze indesiderate e matrimoni forzati. Il progetto offre un percorso triennale in tessitura, con il conseguimento di un diploma professionale, alle ospiti del centro, ad oggi una trentina di giovani donne con età compresa fra i 15 e i 30 anni.

Al termine della formazione alle ragazze vengono forniti gli strumenti di lavoro per la tessitura attraverso il meccanismo del microcredito al fine di consentire l’avviamento di attività autonome che garantiscano l’indipendenza economica. L’associazione Il Sandalo sostiene il centro attraverso la vendita dei prodotti realizzati, e la raccolta fondi in collaborazione con l’associazione “Little hands”. Durante l’incontro, Ottilie e Franco porteranno testimonianze dirette e

impressioni dal loro recente viaggio in Benin, dove hanno incontrato Dehana Tairou, fondatrice del progetto, e le ragazze ospiti della struttura.

A seguire, Il Sandalo proporrà una degustazione dei nuovi panettoni e spumanti #Altromercato per promuovere i prodotti natalizi della bottega e sostenere il commercio equo e solidale.

(foto archivio: la bottega Il sandalo)